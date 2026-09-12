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Царьград

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Число погибших в ДТП в Архангельской области увеличилось до 13. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один – в критическом

Число погибших в ДТП в Архангельской области увеличилось до 13. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один – в критическом

По предварительным данным, в ДТП под Архангельском погибли 13 человек, из них двое детей. Восемь пострадавших, в том числе трое детей, доставлены в больницы.

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