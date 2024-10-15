В галерее «Тушино» открылась выставка индустриальных пейзажей

В галерее «Тушино» открылась необычная авторская выставка подмосковного художника Фёдора Помелова. Гости могут увидеть его работы, написанные в традициях отечественной реалистической школы: пейзажи, портреты, натюрморты.
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