Мелатонин может восстанавливать ДНК после плохого сна

Мелатонин, известный как гормон, регулирующий сон, может помочь в восстановлении поврежденной ДНК. Новое исследование, проведенное в Канаде, показало, что мелатонин способен частично восстанавливать повреждения ДНК, вызванные хроническим недосыпом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии