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Мелатонин может восстанавливать ДНК после плохого сна

Мелатонин, известный как гормон, регулирующий сон, может помочь в восстановлении поврежденной ДНК. Новое исследование, проведенное в Канаде, показало, что мелатонин способен частично восстанавливать повреждения ДНК, вызванные хроническим недосыпом.

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