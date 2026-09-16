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«У нас сегодня праздник! С днем рождения, Волшебник!»: Татьяна Брухунова трогательно поздравила Петросяна с 81-летием

«У нас сегодня праздник! С днем рождения, Волшебник!»: Татьяна Брухунова трогательно поздравила Петросяна с 81-летием

16 сентября день рождения отмечает юморист и телеведущий Евгений Петросян. Артисту исполнился 81 год.

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