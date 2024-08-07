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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Товарищеские матчи. «Арсенал» примет «Байер», «ПСЖ» сыграет со «Штурмом», «Интер» против «Аль-Иттихада»

Товарищеские матчи Китчи Гонконг – Атлетико Испания Дата проведения 7 августа, 15:00 Онлайн матча   Штурм Австрия – ПСЖ Франция Дата проведения 7 августа, 19:30, «Хипо-Арена» Онлайн матча   Арсенал Англия – Байер Германия Дата проведения 7 августа, 20:00, «Эмирейтс» Онлайн матча   Астон Вилла Англия – Атлетик Испания Дата проведения 7 августа, 21:30, «Бескот» Онлайн матча   Интер Италия – Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия Дата проведения 7 августа, 21:30 Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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