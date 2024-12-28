Пленный украинский лейтенант заявил, что ВСУ выпускают неподготовленных солдат

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое на территории ДНР, заявил, что учебные полигоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпускают не подготовленных к реальным боевым действиям военных.
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