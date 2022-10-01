В Кремле негативно отреагировали на предложение Томаса Баха, который заявил о возможном допуске россиян на соревнования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который заявил о возможном допуске россиян, дистанцировавшихся от СВО, до соревнований.
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