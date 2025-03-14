В Ульяновске обсудили сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей

В Ульяновске собрались главы Молодежных региональных парламентов Поволжья. Основная тема обсуждения — сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также уточнение плана мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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