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Александр Ведяхин: портфель ответственного финансирования Сбера превысил 2,89 трлн рублей

Александр Ведяхин: портфель ответственного финансирования Сбера превысил 2,89 трлн рублей

Портфель ответственного финансирования Сбера удвоился и превысил 2,89 трлн рублей по итогам 2023 года, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках семинара по финансированию устойчивого развития, который Банк России провел для центральных банков стран БРИКС.

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