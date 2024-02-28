Александр Ведяхин: портфель ответственного финансирования Сбера превысил 2,89 трлн рублей

Портфель ответственного финансирования Сбера удвоился и превысил 2,89 трлн рублей по итогам 2023 года, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках семинара по финансированию устойчивого развития, который Банк России провел для центральных банков стран БРИКС.