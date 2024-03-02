Байден о перспективах переговоров фразой «С Путиным? По Украине?»

Байден — о перспективах переговоров с Россией о мире: «С Путиным? По Украине?» Президент США, отвечая на вопрос, не считает ли он, что пришло время для переговоров с российским коллегой по Украине, переспросил: «С Путиным? По Украине?».
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