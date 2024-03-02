Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лобачева
    Время такое. Испытание для всех. Теперь четко видно кто есть кто.Ивлеева добралась...
  • Ирина
    "Похоже, Ивлееву нужда заставила научиться Родину любить",- написал блогер? Ой ли! Заставить любить невозможно. Можно...Ивлеева добралась...
  • Severyanin
    Таким диким людям жить не надо среди нормальных граждан. От них только гадости и вонь. Этот окраинный народ ненавидит...Она сделала свой ...

Байден о перспективах переговоров фразой «С Путиным? По Украине?»

Байден о перспективах переговоров фразой «С Путиным? По Украине?»

Байден — о перспективах переговоров с Россией о мире: «С Путиным? По Украине?» Президент США, отвечая на вопрос, не считает ли он, что пришло время для переговоров с российским коллегой по Украине, переспросил: «С Путиным? По Украине?».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
НАПОМНИТЕ БО, КТО ТАКОЙ ПУТИН И ЧТО ТАКОЕ УКРАИНА ???
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх