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Тульские новости

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Интервью с жителями Курска о первых днях наступления ВСУ

Интервью с жителями Курска о первых днях наступления ВСУ

«Тульские новости» пообщались с коллегами из Курской области (журналистами Анной и Евгением), где прямо сейчас вовсю разворачиваются военные действия, а ВСУ находится на территории региона уже больше недели.

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