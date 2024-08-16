26 лет с момента дефолта 1998. Что мы из него поняли

Почти 26 лет назад правительство не смогло отвечать по своим долговым обязательствам. Обслуживать текущие облигации не было денег, а выпустить новые для погашениях старых невозможно, после чего обрушилась пирамида ГКО (Государственные Краткосрочные Облигации).