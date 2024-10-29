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Захарова: СМИ США не хотят поддерживать «российских» Трампа и Харрис

Захарова: СМИ США не хотят поддерживать «российских» Трампа и Харрис

Американские СМИ одно за другим отказываются поддерживать какого-либо кандидата в президенты страны, потому что и на Дональде Трампе от партии республиканцев, и на Камале Харрис от демократов стоит печать «российский».

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