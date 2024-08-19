Северный флот провел успешные учения по защите порта от диверсионных групп

Северный флот провел успешные учения по защите портовых территорий от диверсионных групп. Военнослужащие отряда боевых кораблей Северного флота отработали действия по освобождению территории Дудинского морского порта, захваченной диверсионно-разведывательной группой условного противника.
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