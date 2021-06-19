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Украинская кричалка про Путина бросила грязную тень на Калининград

Украинская кричалка про Путина бросила грязную тень на Калининград

«Ты моя умничка!» «Покажите это видео нашим русскоязычным тупым курицам!» Так украинские блогеры комментируют видеоролик, где живущая на Украине бывшая жительница Калининграда оскорбляет в матерных выражениях Россию и президента Владимира Путина.

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