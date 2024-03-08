Вместо демоверсии Capcom выпустила бесплатный редактор персонажей Dragon’s Dogma II — в нём можно создать своего Тодда ГовардаВ середине февраля в SteamDB обнаружили намёки на демоверсию Dragon’s Dogma II, однако вместо шанса попробовать до релиза отрывок из полноценной игры Capcom даст фанатам возможность оценить один из её элементов.
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