Вместо демоверсии Capcom выпустила бесплатный редактор персонажей Dragon’s Dogma II — в нём можно создать своего Тодда ГовардаВ середине февраля в SteamDB обнаружили намёки на демоверсию Dragon’s Dogma II, однако вместо шанса попробовать до релиза отрывок из полноценной игры Capcom даст фанатам возможность оценить один из её элементов.