НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Вместо демоверсии Capcom выпустила бесплатный редактор персонажей Dragon’s Dogma II —...

Вместо демоверсии Capcom выпустила бесплатный редактор персонажей Dragon’s Dogma II —...

Вместо демоверсии Capcom выпустила бесплатный редактор персонажей Dragon’s Dogma II — в нём можно создать своего Тодда ГовардаВ середине февраля в SteamDB обнаружили намёки на демоверсию Dragon’s Dogma II, однако вместо шанса попробовать до релиза отрывок из полноценной игры Capcom даст фанатам возможность оценить один из её элементов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх