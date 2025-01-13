В Крыму предупредили об опасных последствиях промедления с поднятием танкеров со дна моря

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что значительная часть мазута из потерпевших крушение танкеров может вытечь, если промедлить до лета и не принять «глобальных решений» по их подъему со дна Черного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии