Госдума ввела судебный механизм запрета на возвращение иностранного бизнеса в РФ

Государственная дума приняла закон, который вводит судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших Россию после февраля 2022 года права на обратный выкуп акций и долей в отечественных компаниях.
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