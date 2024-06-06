Пробежка за здоровьем. Врач рассказал, как правильно бегать новичкам

Лето — самое время заняться бегом. Какие анализы сдать, как правильно рассчитать свой пульс, сколько пробежек устраивать в неделю, что съесть перед выходом, чтобы тренировки принесли пользу? Стоит пораньше утром выйти на улицу и можно увидеть немало бегущих.
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