Пробежка за здоровьем. Врач рассказал, как правильно бегать новичкам

Лето — самое время заняться бегом. Какие анализы сдать, как правильно рассчитать свой пульс, сколько пробежек устраивать в неделю, что съесть перед выходом, чтобы тренировки принесли пользу? Стоит пораньше утром выйти на улицу и можно увидеть немало бегущих.