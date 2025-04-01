Дипломатическая атака России

Россия пока не слышала от Трампа сигналов в Киев о прекращении войны, заявил замглавы МИД РФ. «Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами.
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