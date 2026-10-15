За девять месяцев года сотрудники «Почты России» в Ямало-Ненецком автономном округе приняли, обработали и доставили около 5 млн почтовых отправлений, сообщили в пресс-службе ведомства.
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