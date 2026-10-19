В России определились отрасли с самыми высокими средними начислениями за январь–июль 2026 года. В девяти направлениях деятельности зарплаты превысили отметку в 500 тысяч рублей в месяц, а абсолютным лидером стало морское пастбищное рыбоводство.
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