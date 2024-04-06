Более 2,5 тысяч жилых домов затопило в Оренбургской области

Идет эвакуация людей. Введен режим ЧС. ЧП произошло в Оренбургской области. По информации областного правительства, всего подтоплены 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков в 102 населенных пунктах и 9 СНТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии