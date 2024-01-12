СМИ обнаружили на свитере Зеленского тайное послание Путину

На этом фоне специалисты заявили, что на теле каждого пятого бойца ВСУ находят признаки суицида. ИноСМИ нашли на свитере Зеленского тайный сигнал для Путина На днях президент Украины Владимир Зеленский побывал в Эстонии и провел переговоры с руководителями этой страны.