Да, спецоперация на Украине уже становится потихоньку предметом, так сказать «народного эпоса». Какие-то истории рассказывают шёпотом на кухне, какие-то мы видим в новостях.
Русский солдат нес на руках ребенка до последнего, поймав пулю в сердце
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Балу -
Это не псевдогерои вселенной Марвел в трусах поверх трико... Это - РУССКИЙ СОЛДАТ!...
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10 час.
ВГ
Виктор Гутман
Поменять позывной, скажем, на "Добриня" или "Алеша"
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5 час.
Божко ОИ
Очень странная фраза: "Человек со странным позывным «Злыдень» не расстрелял и не бросил чужого вроде бы ребенка." А что, русский солдат когда-то расстреливал чужих детей? Вспомним Трептов-парк
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5 час.
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