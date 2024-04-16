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Мы из Советского Союза

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Русский солдат нес на руках ребенка до последнего, поймав пулю в сердце

Русский солдат нес на руках ребенка до последнего, поймав пулю в сердце

Да, спецоперация на Украине уже становится потихоньку предметом, так сказать «народного эпоса». Какие-то истории рассказывают шёпотом на кухне, какие-то мы видим в новостях.

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Комментарии
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Балу -
Это не псевдогерои вселенной Марвел в трусах поверх трико... Это - РУССКИЙ СОЛДАТ!...
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10 час.
ВГ
Виктор Гутман
Поменять позывной, скажем, на &quot;Добриня&quot; или &quot;Алеша&quot;
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5 час.
Божко ОИ
Очень странная фраза: &quot;Человек со странным позывным «Злыдень» не расстрелял и не бросил чужого вроде бы ребенка.&quot; А что, русский солдат когда-то расстреливал чужих детей? Вспомним Трептов-парк
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5 час.

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