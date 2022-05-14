Кевин Лав: «Люди из сборной США подставили меня»

Форвард «Кавальерс» Кевин Лав поделился своим мнением о ситуации перед Олимпийскими играми в Токио, когда он был вызван в сборную США, но в последний момент понял, что не готов, и покинул расположение команды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх