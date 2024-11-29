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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зибанежад, Форсберг, Кемпе, Экхольм, Хедман, Форслинг, Густавссон – в окончательном составе Швеции на Турнир четырех наций по версии сайта НХЛ

Турнир, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года. 4 декабря должны быть официально представлены полные составы команд.

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