Экипаж Ми-28НМ уничтожил технику и личный состав ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационной управляемой ракетой по бронированной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.
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