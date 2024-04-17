Ученые Приморского края представили инновационный метод «беспроигрышной» рыбалки

На недавно прошедшем Дальневосточном рыбопромышленном форуме во Владивостоке ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук представили передовой метод определения мест сосредоточения морских биоресурсов.
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