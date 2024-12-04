Котельные отремонтировали в Тайшете после вмешательства прокуратуры

В Тайшете прокуратура провела проверку подготовки к отопительному сезону в сфере ЖКХ и выявила, что ресурсоснабжающие организации не выполнили необходимые мероприятия для обеспечения надлежащего состояния оборудования.
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