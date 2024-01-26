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Оказывается всю жизнь неправильно пользовалась чеснокодавилкой. Рассказываю, как надо

У каждого предмета на кухне имеются свои хитрости, про которые знает далеко не каждая хозяйка. Вот и у, казалось бы, такой простой вещицы, как чесночный пресс или чеснокодавилка имеются свои секреты, благодаря которым процедура измельчения чеснока упрощается в несколько раз.

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