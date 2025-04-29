Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»

Спортс в поиске контент-менеджера, который поможет нам наполнять раздел актуальной информацией. Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который будет работать с википедийными статьями на тему спорта и беттинга, актуальизировать раздел на предмет новой информации, работать с отзывами пользователей.