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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»

Спортс в поиске контент-менеджера, который поможет нам наполнять раздел актуальной информацией. Как выглядит эта работа? Мы ищем человека, который будет работать с википедийными статьями на тему спорта и беттинга, актуальизировать раздел на предмет новой информации, работать с отзывами пользователей.

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