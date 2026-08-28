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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Полиция округа Хамфрис, штат Миссисипи, объявила о введении ночного...

Соединенные Штаты Америки: Полиция округа Хамфрис, штат Миссисипи, объявила о введении ночного комендантского часа с 00:00 до 06:00 (05:00-11:00 по Гринвичу) на 30 дней с 28 августа в ответ на смертельную стрельбу в Бельзони неделей ранее.

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