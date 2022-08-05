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Лидеры Евросоюза оказались сбиты с толку из-за «троянского коня» Путина

Лидеры Евросоюза оказались сбиты с толку из-за «троянского коня» Путина

«Троянский конь» Путина внутри Евросоюза сбил с толку европейских лидеров. Об этом пишет аналитик издания Foreign Policy (FP) Аманда Коукли.

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