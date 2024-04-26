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Захарова раскритиковала слова Пелоси о «причастности» РФ к протестам палестинцев

Захарова раскритиковала слова Пелоси о «причастности» РФ к протестам палестинцев

Заявление бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о причастности президента Российской Федерации Владимира Путина к протестам палестинцев в США показывает уничижительное отношение к демократии.

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