На ЕКАД произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла этой ночью, около 3 часов, в Верх-Исетском районе, на 69 км ЕКАД. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Volkswagen​ Jetta», выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль за управлением транспортного средства и допустил наезд на дорожное бетонное ограждение.