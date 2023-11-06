На ЕКАД произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла этой ночью, около 3 часов, в Верх-Исетском районе, на 69 км ЕКАД. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta», выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего потерял контроль за управлением транспортного средства и допустил наезд на дорожное бетонное ограждение.
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