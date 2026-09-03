Наше Бескудниково
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Наше Бескудниково

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Фестиваль «День ходьбы» пройдёт с участием московских долголетов из Бескудниковского

В субботу, 5 сентября, Москва превратится в огромный спортивный парк. Главным событием выходных станет масштабный фестиваль «День ходьбы», и наши участники проекта «Московское долголетие» из Бескудниковского района уже на низком старте.

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