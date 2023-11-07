Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей

О том, какие операции пользуются спросом среди элитных моделей, "Дни.ру" спросили известного пластического хирурга, главного врача клиники Art Plastic, доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.
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