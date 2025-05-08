Самка сивуча повисла на металлическом штыре брекватера, проткнув себе шкуру на Сахалине. Раны у животного были некритичные — штырь не задел мышцы и органы, однако зверь повис вниз головой — был риск захлебнуться.
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