Звезда «Полового воспитания» похвасталась фигурой в бикини

Британская актриса Симон Эшли похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 4,1 миллиона подписчиков.