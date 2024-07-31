Скибиди-туалеты против автора Garry’s Mod, демо Visions of Mana, StormGate в раннем доступе…

В ранний доступ вышла наследница StarCraft II — Stormgate; Visions of Mana обзавелась демоверсией; автора Garry’s Mod обвиняют в нарушении авторских прав на скибиди-туалеты; ушёл из жизни актёр Тони Пэнкхёрст, подаривший внешность Хранителю в The Dark Pictures Anthology; обновление 1.
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