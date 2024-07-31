stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

3 подписчика

Скибиди-туалеты против автора Garry’s Mod, демо Visions of Mana, StormGate в раннем доступе…

Скибиди-туалеты против автора Garry’s Mod, демо Visions of Mana, StormGate в раннем доступе…

В ранний доступ вышла наследница StarCraft II — Stormgate; Visions of Mana обзавелась демоверсией; автора Garry’s Mod обвиняют в нарушении авторских прав на скибиди-туалеты; ушёл из жизни актёр Тони Пэнкхёрст, подаривший внешность Хранителю в The Dark Pictures Anthology; обновление 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх