В Индии завирусилось видео с рукопожатием Путина и бортпроводницы

Президент России Владимир Путин по прилете на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице. Этот момент стал одной из главных тем в индийских социальных сетях, сообщил телеканал Times Now .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Белый дом сменил ...
- Зеленский: в случ...
- Мерц подтвердил, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым