Моди подарил Путину книгу «Тирукурал», Песков нашёл в нём предвыборный лозунг

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков зачитал выдержки из книги «Тирукурал», которую премьер‑министр Индии Нарендра Моди подарил Владимиру Путину на полях саммита БРИКС в Нью‑Дели.
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