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Убийцы рассчитывали на привычку таможенника брать подарки

Убийцы рассчитывали на привычку таможенника брать подарки

Продолжается расследование покушения на убийство бывшего главы таможенного комитета ЛНР. Жительница ЛНР – молодая одинокая женщина с двумя детьми и без работы – познакомилась через сайт знакомств с украинцем, который пригласил ее на свидание в Киев.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лозовенко
Дать ей такой же телефон,зараза.
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15 час.

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