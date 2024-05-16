Убийцы рассчитывали на привычку таможенника брать подарки

Продолжается расследование покушения на убийство бывшего главы таможенного комитета ЛНР. Жительница ЛНР – молодая одинокая женщина с двумя детьми и без работы – познакомилась через сайт знакомств с украинцем, который пригласил ее на свидание в Киев.