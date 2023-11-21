Прилепин о крушении самолета Пригожина: «Мутная история»

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Писатель Захар Прилепин заявил, что не верит в официальную версию гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, согласно которой на борту его самолета взорвались ручные гранаты.
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