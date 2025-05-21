TP-Link расширяет семейство трехдиапазонных Wi-Fi 7 новыми маршрутизаторами и наружным спутником

Компания TP-Link объявила о выпуске трех новых беспроводных продуктов, использующих новейший стандарт Wi-Fi 7, в том числе спутника для наружной установки, который обладает первой в мире функциональностью.
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