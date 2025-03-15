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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябчук о Гарсии: «Могу сравнить его с Кордобой: стиль игры, прием мяча, силовая манера. В Греции Ливай был топ-игроком»

— У нас в команде появился новый форвард Ливай Гарсия, которого ты знаешь лучше всех по игре в Греции.

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