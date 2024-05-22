Работница калужской "турбинки" отправилась за решетку после кражи 16 млн рублей

В Калуге суд вынес приговор теперь уже бывшей сотруднице Калужского турбинного завода. Установлено, что с 2021 по 2023 год калужанка использовала свое служебное положение, похитила более 16 млн рублей, принадлежащие предприятию, и распорядилась деньгами по своему усмотрению.