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Работница калужской "турбинки" отправилась за решетку после кражи 16 млн рублей

Работница калужской "турбинки" отправилась за решетку после кражи 16 млн рублей

В Калуге суд вынес приговор теперь уже бывшей сотруднице Калужского турбинного завода. Установлено, что с 2021 по 2023 год калужанка использовала свое служебное положение, похитила более 16 млн рублей, принадлежащие предприятию, и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

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