Врач опроверг популярный миф о пользе апельсинового сока

По словам Александра Олмоса, современные апельсины менее полезны, чем те, что выращивали 100 лет назад В апельсиновом соке содержится не так много витамина С, как принято думать, заявил изданию El Español врач Александр Олмос.
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