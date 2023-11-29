Киркоров пришел на премию «Золотой граммофон» с обручальным кольцом

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Поп-король Филипп Киркоров заинтриговал зрителей и участников премии «Золотой граммофон», придя на мероприятие с обручальным кольцом, сообщает корреспондент «ФедералПресс».
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